Eskişehir Valisi Çelik'ten Günyüzü'nde Muhtarlarla Toplantı

Vali Azmi Çelik, Günyüzü ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Çelik, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşadığı yerlerdeki sorunlarının çözümünde mahalle muhtarlarının köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.



Fırsat buldukça, kaymakamlıklar tarafından düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına katılmaya çalıştığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyor, sorunların çözüme ulaşmasına çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımız aracılığıyla ilettiği istek ve dileklerini ilgili kurumlara ulaştırıyor, konunun sonuca ulaşmasını takip ediyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasına özen gösteriyoruz. Mahallemizi temsil eden muhtarlarımız devletin temsilcilisi ve kanunların uygulayıcısıdır. Vatana ve millete hizmet etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamak hepimizin tek gayesidir."



Vali Çelik, toplantının ardından görevine yeni atanan Günyüzü Kaymakamı Aydın Göçer'i makamında ziyaret etti. Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt'ı da makamında ziyaret eden Çelik, daha sonra Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığında görevi başındaki personelle bir araya geldi.