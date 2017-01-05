Eskişehir Valisi Çelik'in Ziyaretleri

Eskişehir Valisi Azmi Çelik PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer'i ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çelik ziyaretinde, PTT'yi çağın teknolojik gelişmelerini takip eden ve bu gelişmeleri hizmetlerine yansıtan, yeniliğe açık bir kuruluş olarak niteledi.



PTT'nin haberleşme ve iletişim konusunda çok önemli görevler üstlendiğini belirten Başmüdür Gencer de, kurumun her geçen gün kendini yenileyerek teknolojik gelişmelere ayak uydurduğunu belirtti.



Vali Çelik Odunpazarında



Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Kaymakamlığına atanan Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Şahin'in, Vali Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi binaların, geçmişten gelen kültürümüze ışık tuttuğunu söylediği belirtildi.



Kaymakam Şahin ayrıca Eskişehir'de görev yapmaktan duyduğu heyecanı aktarırken, Vali Çelik'in de Şahin'e yeni görevinde başarılar dilediği ifade edildi.