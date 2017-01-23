Eskişehir Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Eskişehir Valiliği, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de valilik ve özel kalem müdürlüğü başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve üst düzey yöneticilerin makam veya isimleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığını bildirildi.



Yöneticilerin isimlerini kullanarak hayırsever vatandaşlar, esnaf ve iş adamları telefonla arayıp, iyi niyet ve yardımseverlik duygularının istismar edilmesine yönelik engelli, şehit ve gazi ailelerine veya hasta, fakir ve maddi durumu olmayan vatandaşlar için nakdi ve ayni yardım talebinde bulunulduğu bilgilerinin valiliğe ulaştığı kaydedildi.



Eskişehir Valiliğinin engellilere yönelik veya benzeri hiçbir konuda vatandaşları arayıp para ve benzeri yardım talep etme gibi herhangi bir yardım kampanyası ve uygulamasının olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sadece Suriye'de yaşam mücadelesi veren gönül coğrafyamızdaki insanların mağduriyetini bir nebze olsun giderebilmek amaçlı 'Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol' yardım kampanyası yürütülmekte olup bu konu valilik sitemiz ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Başta Valimiz Azmi Çelik olmak üzere, özel kalem, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, çalışanlarımız veya birimlerimizin adı ve saygınlığı kullanılarak, cep veya iş, ev telefonlarından aranan iş adamlarımız, esnaf veya vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunanların amacı dolandırıcılık olup kendilerinden bu yönde talepte bulunulan vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için bu kişilere yardımda bulunmamaları ve kesinlikle itibar etmemeleri ile böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve savcılıklara bildirmeleri gerekmektedir."