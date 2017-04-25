Eskişehir Valiliği'nden Açıklama

Eskişehir Valiliği, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun (OHAL) ilgili maddesi uyarınca, Eskişehir il hudutları dahilinde M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin ve bu tüfeklere ait mermilerin taşınması ve kullanılmasının OHAL süresince kısıtlandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, 2521 sayılı "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve Bulundurulması"na dair kanun kapsamında, TS 870 standardında olması kaydı ile üretimine izin verilen ve yurt içi piyasada satışı yapılan M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınması esnasında güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı, terör örgütü mensubu ayrımı yapılmasında tereddütler yaşandığı, silahların benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesinin i bendi uyarınca Eskişehir il hudutları dahilinde M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin ve bu tüfeklere ait mermilerin taşınması ve kullanılması OHAL süresince kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamaya uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve aynı kanunun 66. maddesi gereğince, gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır."