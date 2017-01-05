Eskişehir Umke Ekibi "Fırat Kalkanı Operasyonu"Na Katıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu "Fırat Kalkanı Operasyonu" kapsamında Kilis'e giderek çeşitli başarılı görevler yapan Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) başarı belgesi ile ödüllendirdi.



Dr. Mumcu, makamında kabul ederek teşekkür ettiği ekibinin başarılı çalışmalar yaptığını anlatarak, "Fırat Kalkanı Operasyonu" kapsamında 14-28 Aralık tarihleri arasında Kilis'e giden Eskişehir UMKE ekibi, Suriye'den gelen mültecilere sağlık yardımında bulunurken, 21 Aralık 2016 tarihinde Suriye'nin El-Bab bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerlerimiz ve şehitlerimizi alarak ülkemize getirdiler" dedi ve başarı belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR