Eskişehir Topunu Almak Isterken Ölümden Döndü

Topunu almak isterken ölümden döndü



ESKİŞEHİR'de kaçan topunu almak için kendilerine ait evin bahçe duvarına çıkan 10 yaşındaki İsmail Aşık'ın ayağının kayması sonucu boynu ucu sivri olan demir korkuluklara çarptı. Yaralanan İsmail Aşık, hastaneye götürüldü.



Olay Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla kendilerine ait tek katlı evlerinin bahçesinde oynarken topu dışarı kaçan İsmail Aşık, yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmandı. Duvardaki uçları sivri demir korkulukların üzerinden geçmek isteyen İsmail'in ayağı kayınca boynu demir korkuluklarına çarptı. Demir korkuluğun sivri tarafının boynunu kestiği İsmail yaralandı. İsmail Aşık, komşularının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede boyununa 15 dikiş atılarak gerekli tedavisi yapılıp bir gün gözetim altında tutulan İsmail, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.



'ÖLÜMDEN DÖNDÜ'



Komşuları 54 yaşındaki Reha Öner, İsmail Aşık'ın duvardan düştüğünü görüp hemen yardımına koştuğunu belirterek şöyle dedi:



"Biz sokakta oturuyorduk. Koşup yanına geldik. Boynunda adeta kan fışkırıyordu. O sırada annesi yanımıza geldi. Onun eşarbıyla kanamayı durdurmak için tampon yaptık. Atar damar yırtıldı diye korkmuştuk. Ambulansa haber verdim. Allah razı olsun, 2-3 dakika içerisinde ambulans geldi. Müdahale yapıp hastaneye götürdüler. Çocuk gerçekten ölümden döndü. Allah kurtardı. Bu ucu sivri demir korkuluklar çocuklar için çok tehlikeli. Biz de süs olarak bu korkulukları yaptırmıştık. Bunlar birilerinin göğsüne, kalbine de saplanabilir."



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