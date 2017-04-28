Eskişehir Sinema Yapımcısı ve Oyuncu Erdoğan Çakıcı Vefat Etti

Sinema yapımcısı ve oyuncu Erdoğan Çakıcı vefat etti



Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK sinemasına hem yapımcı hem de oyuncu olarak hizmet eden Erdoğan Çakıcı, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çakıcı'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.



Yeşilçam'da 30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan 2 çocuk babası Erdoğan Çakıcı Eskişehir'de vefat etti. Çakıcı için Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi. Törene Çakıcı'nın yakınları, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erdoğan Çakıcı götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



ERDOĞAN ÇIKICI KİMDİR



Erdoğan Çakıcı 1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisede öğrenciyken Yeşilçam ile tanıştı. İlk filmini 1954 yılında Suphi Kaner'in yönettiği 'Mapushane Çeşmesi'nde başrol alarak gerçekleştirdi. Ağabeyi Zeki Çakıcı ile birlikte 1952 yılında 'Çan Film' şirketini kurdu. 1957 yılında "Acı Günler', 1959'da 'Kara Sevdalı Yarim', 1960'da 'İçimizden Biri' ve 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmlerinde oynadı. 1962 yılında çekilen 'Beni Anneme Götür' filminin başrol oyunculuğunu üstlendi. 2004'de de 'Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlıkta' adlı TV dizi filminde rol aldı. Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın beyaz perdeyle buluşmasında katkısı oldu. Cüneyt Arkın'ı da Eskişehir'den İstanbul'a götürerek sinemayla buluşturdu. Boks, basketbol, voleybol, atletizm dallarında önce sporcu daha sonra hakemlik yaptı. 2015 yılında '17'nci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde, sinemaya verdiği emeklerinden dolayı kendisine 'Emek Ödülü' verildi.