Eskişehir Semalarında Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

Akşam saatlerinde Eskişehir semalarını kaplayan binlerce sığırcık kuşunun muhteşem dansı, görenlerin ilgisini çekiyor.



Şehir merkezi üzerinde toplanıp dakikalarca çeşitli geometrik şekiller çizerek birbirleriyle uyumlu bir şekilde uçan sığırcıklar, kendilerini izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar de kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü özgürce dans ediyor. Bazı vatandaşlar, son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izlerken, bazıları da fotoğraf makineleri ve video cihazları ile bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri büyülüyor. - ESKİŞEHİR