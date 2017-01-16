Eskişehir Şairler Derneği Olağan Kongrede Yeni Yönetimini Belirledi

Eskişehir Şairler Derneği olağan kongresinde yeni yönetim belirlendi.



Dernek üyesi şairler ve davetlilerin katıldığı kongre, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yapılan seçimle Divan Başkanlığına Muharrem Kubat, üyeliklerine ise; Aydın Çetinkaya, İsmail Gül seçildi. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunup oy birliği ile kabul edilmesinden sonra tahmini bütçe belirlendi. Daha sonra Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi yapıldı. Kongrede tek liste sunulduğundan, Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri oy birliği ile kabul edildi. Buna göre; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Kenan Demirel, Mehmet Ali Kalkan, Aydın Çetinkaya, Şerife Gündoğdu, İsmail Gül seçildiler, Denetleme Asil üyeliklerine ise; Muharrem Kubat, İbrahim sağır, Ahmet Urfalı seçildiler.



Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığına seçilen şair Kenan Demirel, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Kongremiz uyumlu ve birlik havası içinde geçti. Beni başkanlığa seçen şair arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlerleyen günlerde Eskişehir'imizin kültür ve sanatına şiirlerimizle ve türkülerimizle destek olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR