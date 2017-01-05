Eskişehir Sağlık Yöneticilerinden Tek Ses

Eskişehir sağlık yöneticileri bir araya gelerek 'Polisimizin yanındayız' mesajı vermek için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, İstanbul Dolmabahçe de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil olmak üzere 44 kişinin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle ve tüm şehitlerimiz için İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e makamında taziye ziyaretinde bulundular.



İl Emniyet Müdürü Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Ülkemizin dört bir yanından gelen şehit haberleri yüreğimizi dağlıyor. Ancak şer odakları ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. Bu meyanda ziyaretiniz bizim gücümüze güç katmıştır" ifadelerini kullandı.



İl Sağlık Müdürü Mumcu, yaptığı ortak konuşmasında, "İstanbul'da gerçekleşen menfur saldırı ve diğer terör olaylarını lanetliyoruz. Emniyet güçlerimize yapılan saldırı, ülkemizin bekasına yapılmış bir saldırıdır. Şahsınızda tüm emniyet teşkilatımızın başı sağolsun. Şehitlerimize Allah (celle celalühü)'den rahmet, şehit yakınlarımıza sabırlar dileriz. Ayrıca Bakanımız sayın Prof.Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı ile Halk Sağlığı Kurum Başkanımız da taziye ve üzüntülerini gönderdiler. Biz sağlık teşkilatı olarak "polisimizin yanındayız" diyerek polislerin milletimiz için önemine değindi. - ESKİŞEHİR