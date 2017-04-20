Eskişehir Referandumun Iptali Için Ankara'ya Yürüyen Doktor Bozüyük'e Geldi

Aile hekimliği görevinden istifa ederek referandumun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 47 yaşındaki Dr. Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük İlçesine geldi. Dr.Hülya Şen'i Bozüyük İlçesinde bir grup CHP'li ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri karşıladı. Pazar günü Ankara'da olacağını belirten Dr.Hülya Şen yürüyüşü ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Bugün 4'üncü gün. Bozüyük'ten geçerken arkadaşlar beni selamlayamaya gelmişler, çok mutlu oldum. Onların yanımda olduğunu hissederek yoluma devam edebiliyorum. Günde 30 kilometreye yakın yürüyorum. Aradaki mesafeler için önceden bir program yapılıyor. Zaten çok yakından emniyet güçleri takip ediyor. Bu mesafeyi yürümediğim iddiaları falan oldu. Onlara öyle cevap verdim, dedim ki; istihbarat yetkililerine sorun ne kadar mesafe yürüdüğüm resmi kayıtlarda var. Günlük programımızı emniyete bildiriyoruz, onlar bizi takip ediyor ve güvenliğimizi sağlıyorlar. Kimse kuşku duymasın. Yolda benimle birlikte yürümek istediğini söyleyen çok insen oluyor. Ama ben biliyorum gönülleri benimle beraber. Ben bir kişi değilim, milyonlarım. Bu inanç, irade ve hırsla yürümeye devam edeceğim. Ama başkalarının yanıma gelmesi olağanüstü hal koşulları nedeniyle mümkün değil. O yüzden kabul edemiyorum, çünkü yolumun kesilmesini ve durdurulmayı istemiyorum. Ben Ankara'ya mutlaka gideceğim. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum; biz planlamamıştık, Pazar günü Ankara'da olalım dedik ama Pazar gününün 23 Nisan olduğunu iki gün önce fark ettik. Bu da değişik bir tesadüf. Aslında yola çıkmayı bile planlamamıştık, çocuklar apar topar bir şeyler hazırlayıp peşime düştüler arabayla. Onları durduramadım. Kendi kızım da aralarında. 23 Nisan'da Ankara'ya düşüp Ata'yı ziyaret etmemek gibi bir şey mümkün değil. Fakat Ata'nın huzuruna çıkıp da izah etmek de çok mümkün değil. Ancak bunu oraya milyonlar gidersek belki kendisine izah edebiliriz. O yüzden herkesin, belki yürüyememişlerdir ama Ankara'ya gelmesini istiyorum. Gideceğiz ve biz bunu hem dünyaya hem de Atamıza kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi ilan edeceğiz. "



Konuşması sırasında duygulu anlar yaşan Dr.Hülya Şen yürüyüşe başlamasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:



" Gece seçim sonuçları açıklandı. Ben Kadıköy'de meydanlardaydım. Orada on binler meydanlardaydı. Hiçbirisi de içeriye girecek halde değildi zaten. Orada bir reddediş, kabul etmeyiş vardı. Çünkü şaibeliydi, pusulalar mühürsüzdü. Bir saat kabul edilsin dendi, bir saat kabul edilmesin dendi. Hatta yurt dışındakiler kabul edilmedi, yurt içindekiler sayıldı. Aynı ülkenin, aynı dönemde, aynı oyu sayım sırasında iki farklı karar. Bu kabul edilebilir değildi, şaibeliydi. Saat 2'ye kadar insanlar Kadıköy'de bir sağa bir sola yürüdüler. Sokak aralarına girdiler, çıktılar. Yağmur yağdı ve herkes evine gitti. Hava soğuktu zaten. Biz Evet'li bir güne uyandık. Benim gidip çalışabilecek şeyim yoktu. Devletin de benim 25 yıl evvel göreve başladığım devlet olduğuna da inanmıyorum. Yolları ayırmak gerekiyor dedim, istifa ettim ve yürüyüşe karar verdim. Hiç kimsenin haberi yoktu. Bu bir çaresizlikti. Çünkü ne oturulabiliyor, ne uyunabiliyor, ne çalışılabiliyor. Yürümek iyi geliyordu, aklıma gelen bu oldu. Bir kişi başladık ama artık bir kişi değilim. Çok büyük bir kalabalık olduğumuzu biliyorum."