Eskişehir Polis, Hırsızlık Şüphelisini Tarlada Yakaladı

Eskişehir'de bir evin bahçesindeki 31 koyunu çaldığı öne sürülen 48 yaşındaki H.K., polisler tarafından tarladaki kovalamaca sonucunda yakalandı.



Olay Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Fidan'a ait evin bahçesinde bulunan 31 adet koyun çalındı. Fidan'ın durumu bildirmesini ardından polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polisler, koyunların sahibi İsmail Fidan'ı da yanlarına alarak Zincirlikuyu ve Sakintepe Mahallesi'nde koyunları aradı. Ekipler, Sakintepe Mahallesi'nde çalıntı koyunları bir tarlada buldu. Koyunları çaldığı öne sürülen H.K. da polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçma anının cep telefonuyla görüntüye kaydedildiği olayda H.K. kısa süren kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı, koyunlar da sahibine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri H.K.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini bildirdi.