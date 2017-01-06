Eskişehir - Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı 2 Ölü, 1 Yaralı

Dha YURT - Otomobil bahçe duvarına çarptı 2 ölü, 1 yaralı



ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil baklavacı dükkanının bahçe duvarına çarpıp ters döndü. Kazada Sürücü Ahmet Deniz Aktaş ile akrabası Osman Aktaş öldü, arkadaşı Ökkeş Üre yaralandı.



Kaza saat 01.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Cevheri Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Deniz Aktaş'ın sürücüsü olduğu 27 YH 714 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda yoldan çıkıp bir baklavacı dükkanın bahçe duvarına çarparak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Deniz Aktaş (27), akrabası Osman Aktaş(30) ve arkadaşı Ökkeş Üre'yi (40) olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı.



Ağır yaralanan Ahmet Deniz Aktaş kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, Osman Aktaş da ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan Ökkeş Üre'nin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.



Öte yandan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.