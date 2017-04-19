Eskişehir Obezite Okulu Mezunlarını Verdi

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünde açılan Obezite Okulu mart ayı mezunlarını verdi.



Okulun mart ayı kuruna katılan öğrenciler, "Obezite nedir, tedavi yolları ve çözüm önerileri", "Obezite ve egzersiz", "Zayıflama ilaçları", "Beslenme tedavi metodları", "Sağlıklı besin hazırlama pişirme teknikleri", "Beslenme yeme davranış değişikliği önemi ve metodları", "Diyet yemek tarifleri", "Verilen kiloları koruma yolları" konularında bilgilendirildi.



Program sonunda katılım belgelerini alan kursiyerler, ücretsiz danışmanlık hizmeti almak üzere Odunpazarı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan beslenme ve diyet polikliniğine yönlendirildi.