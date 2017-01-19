Eskişehir Merkezli Operasyonda Fetö/pdy Şüphelisi 16 Kişi Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli 16 kişi yakalandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erzurum ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir'e getirildi.



Öte yandan, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR