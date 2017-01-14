Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski polis gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde Ankara ve Konya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda görevlerinden daha önce ihraç edilen 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, Eskişehir'e getirildi.
Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski polis gözaltına alındı.
Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski polis gözaltına alındı.
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