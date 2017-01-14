Eskişehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski polis gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde Ankara ve Konya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda görevlerinden daha önce ihraç edilen 3 şüpheliyi yakaladı.



Zanlılar, Eskişehir'e getirildi.