Eskişehir Merkezli Fetö Operasyonu

Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki asker ve mahrem yapı sivil imamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Mart'ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki asker ve mahrem yapı sivil imamlarına yönelik FETÖ üyelerinin yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında, Eskişehir merkezli, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Muazzfar 3'ü teğmen, 15'i astsubay, asker şüphelisi 2'si ihraç 8 sivil, toplam 26 şüphelinin ifadelerinin alınması tamamlandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 24 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR