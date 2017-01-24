Eskişehir Merkezli 3 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 emniyet mensubundan 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak'ta, Eskişehir merkezli Erzurum ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Duran T, Polat M, Ömer Y, Erhan E, Mehmet S. ile Himmet Ö, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Mahkemede rahatsızlanan şüpheli Sadık D'nin ise hastanedeki tedavisinin ardından hakimliğe yeniden sevk edilmesine karar verdi.



Şüphelilerden 6'sı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.