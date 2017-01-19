Eskişehir Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir merkezli soruşturma çerçevesinde Erzurum ve Çorum'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli yakalandı.



Eskişehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.