Eskişehir Merkezde Okullar 1 Gün Daha Tatil

Eskişehir merkezde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime ara verilirken, buzlanma ve trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için cuma günü de il merkezindeki okullar tatil edildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleşen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanmanın, trafikte yol açabileceği riskler ve meteorolojik tahminler neticesinde, 30 Aralık Cuma günü Eskişehir il merkezinde eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR