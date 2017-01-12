Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar" Hattı Yht Projesi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle ilgili "Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar etabında devam etmekte olan uygulama projesi çalışmaları 2017 sonunda tamamlanacaktır." dedi.



Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk defa hızlı trenle AK Parti iktidarı döneminde tanıştığını hatırlatarak, Ankara-İstanbul YHT projesinin ilk kez 2003 yılında dillendirildiğini, ancak bu hatta ilk yolcuğun 2014 yılında gerçekleştirildiğini söyledi.



Hızlı tren projelerinin uzun soluklu olduğunu dile getiren Kavuncu, şöyle konuştu:



"Kütahya hızlı tren projesi, Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar-Burdur, Isparta- Antalya güzergah içindedir. Bu güzergahta çalışmalar, Eskişehir-Kütahya- Zafer Havalimanı- Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Burdur ve Burdur-Antalya olmak üzere 3 ayrı etapta ilerlemektedir. Gelinen en ileri aşama Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar etabıdır. Şu anda bu hatta uygulama projesi devam etmektedir. Diğer etaplarda ise uygulama proje ihalesine çıkma aşamasındadır. Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar etabında devam etmekte olan uygulama projesi çalışmaları 2017 sonunda tamamlanacaktır. Daha sonra kamulaştırma çalışması yapılacak, ardından da yapım ihalesine geçilecektir."



Bu hattın yapımının yaklaşık 4 yıl sürmesinin öngörüldüğünü belirten kavuncu, şöyle devam etti:



"Hat tamamlanınca Ankara- Kütahya-Zafer Havalimanı arası hızlı tren ile doğrudan seyahat mümkün olacak, yine İstanbul ile bağlantı kurulmuş olacaktır. Projenin tamamı bitince de İstanbul-Kütahya- Antalya hattı açılacak. Ulusal Hızlı Tren Demiryolu ağına da dahil olunacaktır. Proje kapsamında Kütahya Alayunt ile Zafer Havalimanı'nda yeni gar yapılacak. Zafer Havalimanı bağlantısı ilimizin turizm ve iş potansiyeli açısından yeni imkanlar getireceği açıktır."



Kavuncu, YHT projesindeki tüm aşamaları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.