Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'ndan Rölyef Kursu

Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu öncülüğünde kurs öğretmeni rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak tarafından rölyef kursu veriliyor.



Rölyefin, genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştirilmesi anlamına geldiğini belirten kurs öğreticisi Neşe Kalınbacak, "Rölyef kursumuz eylül ayında başladı ve bu yıl haziran ayında bitecektir. Kurs sonunda, yaptığımız çalışmalar açılacak olan sergide, sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Kursumuzda, kağıt rölyef, tuval bezinden rölyef, kağıttan rölyef takıları yapıyoruz. Amacımız, kursiyerlere sanata yöneltme ve meslek kazandırmadır. Şuan da 15 kursiyer öğrencimiz var. İlerleyen günlerde daha çok kursiyerlere ulaşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR