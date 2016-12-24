Eskişehir'in Yeni Mehter Takımı Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Odunpazarı Sosyal Kültür ve Gelişim Derneğince kurulan "Sultanönü Sancağının Mehteran Sesi" adlı mehteran takımının tanıtımı yapıldı.



Porsuk Spor Salonu'ndaki tanıtım programına Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan ve vatandaşlar katıldı.



Vali Çelik, konuşmasında, sınır ötesinde ve sınır içinde şehit olan askerlere, polislere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



Sultanönü Sancağının Mehteran Sesi'ni dinlemek için burada toplandıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



"Eskişehir'in yerleşimi milattan önceye dayanıyor. Ancak Anadolu'ya ilk gelen Türkler bugünkü Odunpazarı bölgesine yerleşmişlerdir. Daha sonra Eskişehir toprakları Konya'daki Selçuklu Devleti'nin bir ön sahası haline gelmiştir. Bu yüzden bu bölgenin adı Sultanönü olarak anılmaya başlandı. Daha sonraki yapılanmayla Eskişehir adını kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu milli seferberlik konusu tam da bugünkü organizasyon gibi kültürel değerlere sahip çıkmaktır."



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman da Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğinin altını çizdi.



Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yayman, "Allah aziz milletimize acılı günler yaşatmasın. Türkiye topyekun postmodern bir haçlı saldırısı ile karşı karşıya. Bu saldırılara karşı bir olmamız, beraber olmamız ve kaderdaşlığımızı muhafaza etmemiz lazım." diye konuştu.



Milletvekili Günay ise gelecek nesillere şanlı Türk mirasını bırakmanın önemine değinerek, Türk milletinin vatanı ve bayrağı söz konusu olduğunda önünde hiçbir şeyin duramayacağını vurguladı.



Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan da Odunpazarı ilçesinin köklerine, değerlerine sahip çıktığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın "Sultanönü Sancağının Mehteran Sesi" projesine verdiği öneme değindi.



Avcı'nın Odunpazarı ilçesinin yeniden ayağa kalkması, yeniden köklerine, mazisine bağlılığını göstermesi için destek olduğunu anlatan Doğan, "Bazıları mehterandan rahatsız oldular. Bu topraklarda mehteranı kaldırdılar. Bize 80-90 yıl Mozart'ı, Beethoven'ı dinlettiler. Bugün gelinen noktada yeniden örflerimize, köklerimize bağlı bir neslin yetişmesi adına hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte artık bundan sonra bu ülkenin birliği beraberi için çalışacağız, gayret edeceğiz." diye konuştu.



Program, 55 kişilik mehteran takımının seslendirdiği parçaların ardından sona erdi.