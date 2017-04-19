Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm

Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm

Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü

Başlangıç Saati : 20.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turizm, Hayır