Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü
Başlangıç Saati : 20.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io