Eskişehir'in İş Gücü Piyasası Talep Raporu Çıkartıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından işgücü piyasasını analiz etmek amacıyla 423 iş yerinde, 31 bin 941'i çalışan erkek, 10 bin 769'u çalışan kadın olmak üzere 42 bin 709 kişiyle "2016 İşgücü Piyasası Talep Araştırması" gerçekleştirildi.



İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 25 bin 377. Bu sayının yüzde 50,5'i kadınlardan, yüzde 49,5'i de erkeklerden oluşuyor.



En fazla kayıtlı işsiz "diğer imalat ve ilgili işçiler (makine)" alanında bulunuyor. 2015 yılında Eskişehir'de 27 bin 813 kişilik açık iş alınmış olup, en fazla açık iş makine alanında. İşe yerleştirme rakamı ise 2015 yılında 13 bin 473 kişi olarak gerçekleşti.



2015 yılında İŞKUR tarafından işe yerleştirilenlerin yüzde 32,8'ini kadınlar, yüzde 67,2'sini ise erkekler oluşturuyor. En fazla işe yerleştirme yapılan meslek ise yine makine alanı.



İŞKUR İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programları kapsamında ilk sırada İşbaşı Eğitim Programları geliyor. Toplam açılan programların yüzde 88,6'sı bu programlardan oluşuyor. İşsizlik ödeneğini hak edenlerin kayıtlı olduğu ilk üç meslek ise "beden işçisi (genel)", "diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile)" ve "temizlik görevlisi" meslekleri oluşturuyor.



Bilgi ve iletişim sektöründe açık iş oranı fazla



Eskişehir İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, 423 iş yerinde 31 bin 941'i çalışan erkek, 10 bin 769'u çalışan kadın olmak üzere 42 bin 709 kişi değerlendirildi. Kentteki erkeklerin yüzde 71'i, kadınların ise yüzde 63'ü imalat sektöründe istihdam ediliyor. İl geneline bakıldığında her iş yerinde ortalama olarak 96,2 kişinin istihdamı sağlanıyor.



Ortalama çalışan sayısı en fazla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe olup, bu sektördeki iş yerlerinde ortalama çalışan sayısı 254,8. Eskişehir'de en fazla çalışanı olan meslek grupları, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar.



Açık iş oranı yüzde 1 olarak tespit edilen Eskişehir, Türkiye ortalamasının 0,5 puanlık bir farkla altında. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 4 ile bilgi ve iletişim sektörü.



"Gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamıyor"



Eskişehir'de en fazla açık iş olan meslekler, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi, diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile), gaz altı kaynakçısı, mermer işçisi, makine mühendisi, beden işçisi (genel), NC/CNC tezgah operatörü, kalite kontrolcü ve plastik enjeksiyon üretim elemanıdır. İl genelinde açık işlerin yüzde 74,1'i için lise ve altı eğitim düzeyi talep ediliyor.



Çalışmada, Eskişehir'de temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla su ve kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görüldü. Bu sektördeki iş yerlerinin yüzde 75'i eleman temininde güçlük çekiyor.



Kentte meslek gruplarına göre temininde güçlük çekilen kişilere bakıldığında, en çok sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubunda yer aldıkları görülüyor. Temininde güçlük çekilen kişilerin yüzde 33,2'si söz konusu meslek grubunda yer alıyor. Eskişehir'de temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada güvenlik görevlisi mesleği bulunuyor.



Bu mesleği sırasıyla çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gaz altı kaynakçısı meslekleri takip ediyor. Teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada gerekli mesleki beceriye ve niteliğe sahip eleman bulunamaması yer alıyor.



Çalışmada, kentteki işverenlerin yüzde 24,1'inin istihdamın artacağını, yüzde 3,6 ise azalacağını düşünüyor.