Eskişehir'i Yağışlı Bir Hava Bekliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, bölge genelinin cumartesi gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini söyledi.



Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, ılık ve sıcak bir havanın hakim olacağına dikkat çekerek, "Cumartesi gece saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğiz. Nispeten şimdiki mevcut koşullara göre sıcak ve ılık bir hava olacak. Pazar, pazartesi ve salı günü yağış bekliyoruz. Yalnız bu yağışlar gün içerisinde farklılık gösterecek. Gece saatlerinde daha çok kar şeklinde olurken, gündüz yağmura veya karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bu da gelecek olan yağışlı hava kütlesinin ılık olmasından kaynaklanıyor" dedi.



Cumartesi sabahı yer yer sis beklediklerini de söyleyen Tarınç, "Özellikle pazartesi ve salı günleri güneyden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen bir rüzgar var. Gece ve sabah saatlerinde sürücülerin, yollardaki buzlanma olaylarına dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR