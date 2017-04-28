Eskişehir Hayvanat Bahçesi Açıldı
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvanat Bahçesi törenle açıldı.
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvanat Bahçesi törenle açıldı.
Sazova Bilim Kültür Parkı'nda 2 yıl önce yapımına başlanan, içerisinde su altı canlılarıyla birlikte 243 farklı hayvan türünün bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan'da açmayı planladıkları Hayvanat Bahçesi'ni olumsuz hava koşuları nedeniyle bugüne ertelediğini söyledi. Hayvanat Bahçesi'nin yarından itibaren ziyaretçilere açılacağını ifade eden Büyükerşen şöyle konuştu:
"Hayvanat bahçemiz, hayvan yaşam alanı olarak 58 bin metrekaredir. Aynı alanda yer alan 27 bin metrekarelik Japon Bahçesi'ni de eklersek hayvanat bahçemizin alanı toplamda 85 bin metrekareyi buluyor. Bu büyüklüğe, aynı arazide vahşi ve yırtıcı hayvanlar için önümüzdeki iki yıllık icra planında yer alan özel tesisler için ayrılan alanla birlikte zooloji parkımız 145 bin metre kareye ulaşacaktır. Hayvanat bahçemizdeki hayvan türleri sayısı 120'dir. Sualtı Dünyası'nda, yani akvaryumda ise 123 tür sualtı canlısı olmak üzere toplamda 243 farklı türde hayvan türü bulunuyor. Hayvanat bahçesinde vahşi hayvanlar için henüz bir yaşam alanı düzenleyemedik. Bu amaçla ayırdığımız yeterli bir alanı ve düzenlemesi gelecek yılın programına alıp çalışmaları başlattık. Çocuklarımız yalnızca televizyon ekranlarında ya da dergilerde görebilecekleri hayvanları gelip burada canlı olarak görebilecekler. Bu, onların hem doğa ve hayvan sevgisini geliştirecek, hem de bilinçlenmelerini sağlayacaktır. Çünkü insan, gördüğünü bilir, bildiğini sever, sevdiğini korur."
ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Çin, Hindistan, Rusya, Hollanda, İsveç, İsviçre ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerin şehirlerinde hayvanat bahçelerinin olduğunu belirten Yılmaz Büyükerşen, "Buralar o şehirlerin en çok ziyaretçi ve araştırmacı çeken yerleridir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yılmaz Büyükerşen ile beraberindekiler Hayvanat Bahçesi'nin açılış kurdelesini kesti. Davetliler daha sonra hayvanat bahçesini gezdi. Hayvanat bahçesinin pazartesi hariç diğer günler ziyaretçiler açık tutulacak. - Eskişehir