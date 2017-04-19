Eskişehir Hayır Platformu'ndan Basın Açıklaması

ESKİŞEHİR Hayır Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla referandumun iptal edilmesini istedi.



Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanan aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu yaklaşık 150 kişi 'Hayır! Kazandık' yazılı pankart açtı. Kalabalık sık sık 'YSK istifa' diye slogan attı. Protestoda Eskişehir Hayır Platformu adına basın açıklamasını okuyan Kristal İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akyazı şunları söyledi:



"Bu referandum sürecinde yaşananlar tarihe not olarak düşülecektir. Cevaplanması gereken birçok soru olup, bu sorular cevap buluncaya kadar gayri resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir. Hayır vicdanlarda kazanmıştır. Bizler iptal edilmesini, seçimin tekrarını istiyoruz. Dahası, TBMM bu referandum kararını geri çekmelidir." - Eskişehir