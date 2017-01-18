Eskişehir Halkı Sokak Hayvanlarına Duyarsız Kalmıyor

Eskişehir'de, kış aylarında soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına karşı vatandaşlar duyarsız kalmıyor.



Vatandaşlar, barınma, yiyecek sağlama ve üşümemeleri ile çeşitli yöntemlerle sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu örneklerden biri de Eskişehir Üniversitesi Caddesi, Espark civarında yaşandı. Bir sokak köpeği, duyarlı bir vatandaş tarafından üzeri battaniye ile örtülerek soğuktan korunmaya çalışıldı. Hayvan severler, bu soğuk kış günlerinde, sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı olunması gerektiğini belirtiler. - ESKİŞEHİR