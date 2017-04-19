Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünde Açılan Obezite Okulu Mart Ayı Mezunlarını Verdi

Obezite Okulu mart ayı kuruna katılan öğrencilere "Obezite nedir?", "Tedavi yolları ve çözüm önerileri", "Obezite ve egzersiz", "Zayıflama ilaçları", "Beslenme tedavi metotları", "Sağlıklı besin hazırlama pişirme teknikleri", "Beslenme yeme davranış değişikliği önemi ve metotları", "Diyet yemek tarifleri", "Verilen kiloları koruma yolları" konularında bilgi verildi.



Obezite Okulunda, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Kevser Erol, Hemşirelik Yüksekokulundan Doç. Dr. Güler Baltacı Alparslan, Eskişehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Murat Çilekar, Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden Fzt. Hülya Düzcesoy, Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dyt. R. Gözde İzmir ve Psk. Serendi Gülsen Hazır tarafından eğitimler verildi. Yapılan açıklamada, "Eğitime devam eden kursiyerlere eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyini ve yemek yeme davranışını ölçen 2 ölçek uygulandı. Daha sonra alınan puanlar karşılaştırıldığında genel olarak bilgi düzeyi puanı ve yemek yeme davranışı puanının eğitimle artış gösterdiği gözlemlendi. Program sonunda kursiyerlere katılım belgeleri dağıtıldı. Ücretsiz danışmanlık hizmeti almak üzere Odunpazarı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan beslenme ve diyet polikliniğine yönlendirildi. Her ay olacak olan Obezite Okulu eğitimlerine 18-65 yaş arası obez bireyler ön kayıt alınarak ücretsiz katılabilecek. Diğer kurlar için ön kayıtlar ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde beslenme ve diyet polikliniği hizmet vermeye devam ediyor" denildi. - ESKİŞEHİR