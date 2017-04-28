Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Devreyi 2'nci Sırada Kapattı

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen B2 B3 Az Görenler Futsal Turnuvasında 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayarak ilk devre müsabakalarını 2'nci sırada tamamladı.



Sezon sonunda ilk 2 sırada yer alan takımların 1. Lige terfi edeceği ligde, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ilk devreyi avantajlı kapattı. Antrenör Mesut Dolgun, iyi bir noktada olduklarını ifade ederek, "Turnuvaya iyi bir başlangıç yapıp başarılı sonuçlar alan takımımız sonraki müsabakalarda oluşan sakatlıklar neticesinde istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını kaydetti. Ama bu olumsuz durumdan sporcuların yoğun gayreti ve özverili mücadelesi sonucu ilk devre müsabakalarını iyi bir noktada bitirdik" dedi.



"Tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz"



Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş ise yaptığı açıklamada, oyuncularının göstermiş olduğu performanstan son derece memnun olduğunu belirtti. Çetinkuş, "2'nci devre sonunda hedefimiz olan 1.Lige terfi edeceğimize olan inancım tam. Aynı zamanda 7-13 Mayıs tarihlerinde ilimiz Muttalıp Sentetik Sahasında düzenlenecek olan B1 hiç görmeyen futbol turnuvasına tüm Eskişehir halkının desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR