Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Kent Ekonomisine Katkı Sağlayacak"

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin tamamlanmasıyla kent ekonomisine yılda 600 milyon lira katma değer sağlayacağını söyledi.



ETO'nun Fuar Kongre Merkezi ve Oda Hizmet Binası şantiyesinde gerçekleştirdiği nisan ayı meclis olağan toplantısında konuşan yapan Güler, projenin daha tamamlanmadan şehir ekonomisine katkı sağladığını, inşaat için gerekli malzemelerin yüzde 72'sinin Eskişehir firmalarından tedarik edildiğini kaydetti.



Proje kapsamında ilk kazmanın 22 Temmuz itibarıyla vurulduğunu hatırlatan Güler, şöyle konuştu:



"Yakın zamanda kaba inşaatı bitirilip, iç mekanlarının yapımına başlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 62 dönüm arazi üzerinde toplam 30 bin metrekare inşaat alanı yapılacak. Proje henüz tamamlanmadan itibar ve değer gördü. Birçok fuar şirketi şimdiden Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ni işletmek adına talepte bulunuyor. Eskişehir'den aldığımızı şehre geri veriyoruz. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi tamamlanmasıyla Eskişehir ekonomisine yılda 600 milyon lira katma değer sağlayacak. Bu sayede otelden restorana, taksiden gıdaya birçok sektöre ivme kazandırılacak. Projede Eskişehirli üreticiyi kayırdık. Alçı ve alçıpandan elektrik tesisatı ve doğal taşına kadar Eskişehirli firmaları tercih ettik. Böylece proje için yapılan satın alımların yüzde 72'si Eskişehir'den yapıldı."