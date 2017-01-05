Eskişehir Fidanlık Müdürü İnan Mihalgazi'de

Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü Metin İnan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü makamında ziyaret etti.



Başkan Akgün, ziyarette yaptığı konuşmada belediye çalışmaları hakkında İnan'a bilgi verdi.



Fidanlık Müdürü İnan da Mihalgazi'nin ağaçlandırma çalışmaları için destek olacaklarını belirterek Akgün'e çalışmalarında başarı diledi.