Gönüllü Kadınlara İngilizce Kursu Düzenlendi

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği, gönüllü kadınlara yönelik İngilizce kursu düzenledi.



Gönüllü kadınlar, emekli İngilizce öğretmeni Sara Timur'un dernek binasında verdiği dil kursuna yoğun ilgi gösterdi.



Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği Başkanı Berrin Tekir, Emekli İngilizce öğretmeni Sara Timur'un dernek binasında, gönüllü bayanlara fahri olarak İngilizce kursu verdiğini söyledi. Gönüllü bayanların İngilizce öğrenmeye çok hevesli olduğunu belirten Tekir, "İngilizce kursu haftada 2 saat verilmektedir. Bu kurs sonunda gönüllü bayanlarımız İngilizce öğrenmesini hedefliyoruz. Öğrendikleri İngilizce ile Odunpazarı bölgesindeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerle İngilizce konuşarak Eskişehir'imizi tanıtacaklardır. Amacımız, Eskişehir'de eğitime yardımcı olmak ve yurt dışından Eskişehir'e gelen turistlere, Eskişehir'imizi her yönüyle tanıtmaktır. Kursumuz ekim ayında başlamış olup, bu yılın haziran ayı sonuna kadar devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR