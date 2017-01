Eskişehir DP Lideri Uysal: Lanet Okuyarak Bu Meseleyi Geçiştiremezsiniz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, teröre lanet okunarak meselelerin geçiştirilmeyeceğini belirterek, "Her yaşanan terör hadisesinden sonra 'Başımız sağ olsun' demekten, hükümet etme sorumluluğumuz olmamasına rağmen millet önünde ben kendi adıma neredeyse hicap duyma noktasına geliyorum. Lanet okuyarak bu meseleyi geçiştiremezsiniz" dedi.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de partisinin Gaga Restoran'da düzenlediği 'Çalışan Gazeteciler Günü' etkinliğine katıldı. Uysal yaptığı konuşmada Türkiye'de insanların yarınından endişe eder hale geldiğini söyleyerek şöyle davam etti:



"Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğundan itibaren özellikle dış politikasında standart hedefi olarak koyduğu kendi milli güvenliğini birinci derecede ilgilendirmeyecek hiçbir meselede bölgede yaşanan tartışmalara, çatışmalara, iç savaşlara taraf olmama prensibini eski Türkiye diye nitelendirenlerin yeni Türkiye'sinin getirdiği noktada, Beşiktaş'ında Ortaköy'ünde, Kayseri'sinde daha iki- üç gün evveli İzmir'inde maalesef Türkiye'yi bombalar patlayan, yarınından endişe eden, alışveriş merkezlerine gidemeyen, sokaklara çıkamayan insanlardan müteşekkil bir ülke, bir vatan konumuna maalesef bu yanlışlar getirmiştir."



Türkiye İstatistik Kurumu'nu da eleştiren Uysal, "Türkiye İstatistik Kurumu zaman zaman siyasi hedeflerle işsizlikten başlayarak milli gelir ölçümlerinden başlayarak parametreleri değiştirdiğinde zannediyorlar ki Türkiye bir gecede zenginleşecek. Zannediyorlar ki Türkiye bir gecede işsizlik meselesini çözecek. İtibarını yok ettiğiniz TÜİK'i Türkiye İllüzyon Kurumu haline getirirsiniz ama bu netice değişmez. Emirlerinizle ve yasaklarınızla televizyondaki dizi senaryolarını değiştirtebilirsiniz. Hürrem dizisinde olduğu gibi dekolte giyiyor diye yasaklayarak onların senaryosunu değiştirtebilirsiniz ama iktisatın kendine has kuralları, kanunları vardır, bunları bu tür müdahale ve dayatmalarla, maliye baskısıyla, üstü örtülü tehditlerle bunları değiştirtebilme imkanınız yoktur" dedi.



'OLAY YERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'



Gültekin Uysal, teröre lanet okunarak meselelerin geçiştirilmeyeceğini ifade ederek, "Türkiye'de bugün, her gün canlarımız parçalanırken, her yaşanan terör hadisesinden sonra 'Başımız sağ olsun' demekten hükümet etme sorumluluğumuz olmamasına rağmen millet önünde ben kendi adıma neredeyse hicap duyma noktasına geliyorum. Ama bu meselenin sahibi olanlar İçişleri Bakanlığını olay yeri inceleme şube müdürlüğü noktasına indirgeyerek yaşanan hadiselerin sonrasında, 'Şu kadar şehidimiz var, bu kadar yaralımız var' diyip PKK'ya lanet okuyarak bu meseleyi geçiştiremezsiniz" diye konuştu.



LİSANS İPTAL TEHDİDİ



Çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle gazetecilerin tehdit altında olduğunu söyleyen Uysal şöyle dedi:



"Türkiye'deki sistemin, kuvvetler ayrımı prensibinin, demokrasimizin, onlarca eksiği varken bugün özelikle toplumun bilgi alma ihtiyacını kaynak olarak, vazife olarak gören gazeteci arkadaşlarımızın son çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle beraber sahiplerinden emekçisine varıncaya kadar bütün gazetecilerin ensesinde maalesef teşbihte hata olmaz bir ilmik sallanmakta. İktidarın alehine gibi görünecek her hadiseyi yaşandıktan sonra yayın yasağı koyarak, eğer bu yayın yasaklarını 3 kez ihlal etiklerinde lisanslarının iptal edileceği tehdidi ile bu hakikatların ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Eflatun'un güzel bir sözü var, Diyor ki 'Hakikat güneş gibidir gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine sızar."



MHP'YE ELEŞTİRİ



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmasında MHP'nin tutumunu da eleştirerek, "Demokrat Partisi olarak iddiamız, Türkiye'nin bugün yeniden üretici güçlerini harekete geçirecek, yeniden demokrasiyi tam anlamıyla işler hale getirecek, yeniden hukuku herkesin bireylerin güvencesi haline getirecek, herkesi eşit hale getirecek bir tasavvufu icra etmemiz gerekirken Türkiye maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalardan kaynaklı olarak dün 'önce devletim vatanım sonra partim' diyenleri, bugün önce partim sonra vatanım ve devletim deme noktasına geldiğini anlamakta güçlük çektiğimiz için sizler adına bizler de cevap arıyoruz" dedi.



Uysal, konuşmasının ardından Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Yılmaz Karaca'ya bir plaket verdi.