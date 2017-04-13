Eskişehir Destici: Cumhuriyet Güçlenerek Devam Edecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor. Eğer senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimi ise, evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Ama rejim değişikliğinden kastedilen cumhuriyetse, cumhuriyet tam da cumhurun egemenliği altında güçlenerek devam edecek" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'deki Şahin Park Otel'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi. Destici burada yaptığı konuşmada 3 gün sonra referandum yapılacağını belirterek Evet ve Hayır tercihinde bulunanlara Yunus Emre'nin hoşgörüsü, Mevlana'nın sevgisi ile baktıklarını söyledi. BBP olarak kendilerinin Evet diyeceklerini ifade eden Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz Büyük Birlik Partisi olarak Evet tercihinde bulunmuş bir siyasi partiyiz ve dolayısıyla da Evetin milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için ve şahıslarımız için daha doğru olduğunu milletimize anlatmanın da bizim üzerimizde bir yükümlülük olduğun da bilincindeyiz. Şöyle ki Türkiye'miz bir darbe Anayasası ile yönetiliyor. 1980 yılında darbe yapan Kenan Evren ve cuntası, 1982 yılında bir Anayasa dayattı bu millete ve 35 senedir Türkiye bu anayasa ile yönetiliyor. Maalesef 35 sene zarfında Türkiye'yi yönetenler bu darbe Anayasasından ülkeyi kurtaramadılar. ve yine idari sistemimize de baktığınız zaman bu darbe anayasasının ürünü olan bir sistemle yine yönetiyoruz. ve bu sistemde darbeler, muhtıralar, cuntalar, post model darbe, e muhtıralar, 367 krizleri, 28 Şubat'lar, 15 Temmuzlar yaşandı. Bunların hepsinin de ağır bedellerini milletimiz ödedi. Hem ekonomik olarak ödedi, hem siyasi olarak ödedi, hem de toplumsal bir takım hadiselerle bunun ağır bedellerini ödedi."
'DENİZ BAYKAL DEMOKRASİDEN KONUŞUYOR'
BBP'nin kurulduğu yıldan bugüne kadar hep darbe anayasasının değişmesi gerektiğini vurguladığını söyleyen Destici, "Bu konuda atılan bütün adımları da desteklemiş bir siyasi hareketiz. Siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili referandum yapıldığında Büyük Birlik Partisi herkesin siyasetinin önü açılsın dedi ve Evet dedi, milletimiz de Evet dedi. 2007 yılında bir 367 garabeti yaşandı biliyorsunuz. Şimdi Deniz Baykal konuşuyor. Demokrasiden konuşuyor, insan haklarından konuşuyor. O zaman partisinin genel başkanı olarak grubunu meclise sokmadı ve cumhurbaşkanı seçilmesini engelledi. Biz daha önceden teklif etmiştik cumhurbaşkanını halk seçsin, millet seçsin diye ve bu kriz yaşanıca bu zorunluluk olarak milletin önüne geldi. ve yine biz orada Evet halk seçsin cumhurbaşkanını dedik" şeklinde konuştu.
2010 referandum unda da kendilerini evet dediklerini anlatan Mustafa Destici, "Biz yine darbeciler yargılansın, yargı daha adil bir hale gelsin, bağımsız ve tarafsızlığına kavuşsun önceliğiyle yine evet dedik. ve milletimiz de evet dedi. ve gerçekten de yargı dışındaki değişikliğe baktığınızda 2010 referandum unun hepsi de Türkiye olumlu yansımaları oldu. Yargıda niye olumsuz yansımaları oldu? Birileri millete tuzak kurmuşlar. Ama ne oldu? Tuzak kuranların hepsi şimdi ağır bedeller ödüyorlar. Dolayısıyla kimsenin buna bakarak millete tuzak kurmayı aklından geçirmesin" dedi.
'BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖRTÜŞTÜ'
Bu sistem değişikliği gündeme geldiğinde kendilerinin ilkesel olarak atılan adımı desteklediklerini açıkladıklarını söyleyen Destici şöyle konuştu:
"Ama bizim ilkelerimiz var, bizim önceliklerimiz var. Biz buna bakacağız, eğer getirilen teklifle bizim önceliklerimiz, bizim kriterlerimiz uyuşuyor ve örtüşüyorsa elbette Evet deriz' dedik. Neydi bunlar? Birincisi üniter yapının muhafaza edilmesi. İkincisi Türk kimliğinin ve Türkçenin muhafaza edilmesi, üçüncüsü temel haklar ve inanç hürriyeti, dördüncüsü bu darbecileri cesaretlendiren yasaların anayasamızdan temizlenmesi, beşincisi de kuvvetler ayrılığı prensibi. Getirilen tekliflere bakıldığında bizim esaslarımızla büyük ölçüde örtüştüğünü gördük. Zaten hiçbir siyasi partinin başka bir siyasi parti ya da partilerle yapacağı bir teklifte yüzde yüz örtüşme ya da yüzde yüz uzlaşma olmaz. Bu sistem teklifinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her istediği olmamıştır. Yüzde yüz ilk hazırladığı gibi geçmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazları olmuştur, çekinceleri olmuştur. Onların da her istediği olmamıştır. Ama önemli olan burada büyük oranda örtüşmektir. Çünkü bir uzlaşmadır anayasa değişiklikleri, sistem değişiklikleri."
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Geçmişte milletvekillerini istifa ederek hükümeti düşürdüklerini anlatan Mustafa Destici, "Yeni sistemde parlamentoda bir partiden 20 milletvekili istifa etmiş ya da kabineden 3 bakan istifa ettirip hükümeti düşüremeyecekler. Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor. Eğer senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimi ise, Refahyol'u yıkan rejimse, başörtü zulümlerini bu ülkeye yaşatan rejimse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Ama rejim değişikliğinden kastedilen cumhuriyetse, Cumhuriyet tam da cumhurun egemenliği altında devam edecek, güçlenerek devam edecek. Bunu milletimizin de bu farkı iyi bilmesi rejim elden gidiyor, cumhuriyet elden gidiyor tantanalarına pirim vermemesi lazım" dedi.
Destici konuşmasını "Biz Büyük Birlik Partisi olarak evet diyoruz. ve inanıyoruz ki inşallah 16 Nisan'da sandıktan evet çıkacak ve ülkemiz devletimizi milletimiz bu darbe anayasasından darbe ürünü olan bu mevcut sistemden kurtulacak" diye tamamladı.