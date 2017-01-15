Eskişehir'den Kısa Kısa

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, Özel Görsem Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli bireyleri ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret amacının, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı nasıl davranacaklarını öğretmek olduğu bildirildi.



Bu kapsamda belediye ekipleri, Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim alan engelli bireylere, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden getirilen kedi, köpek ve tavşanı sevdirdi.



Belediye yetkilileri, oyun havasında geçen etkinlikte engelli bireylere, sokak hayvanları hakkında bilgiler vererek, onlara nasıl davranılması gerektiğini anlattı.



Sümer Mahalle Meclisi'nden Belediye Başkanı Kurt'a ziyaret



Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi Başkanı Umut Ulutaş öncülüğünde, yeni dönem Yürütme Kurulu üyeleri ve Mahalle Meclisi üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılan açıklamaya göre, Kurt, yeni dönemde Mahalle Meclisi Başkanı Ulutaş'a ve Yürütme Kurulu üyelerine başarılar diledi.



Kurt, ziyarette mahalle meclislerinin önemine değinerek, belediye olarak her zaman mahalle meclislerinin destekçisi olacaklarının sözünü verdi.



Odunpazarı Belediyesinden sokak hayvanlarına yardım



Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlık Merkezi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için çalışma başlattı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye ekipleri, ilçe genelinde belirlenen noktalarda sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.



Tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını da tespit eden ekipler, hayvanları tedavilerinin yapılması için Hayvan Sağlık Merkezi'ne götürdü.



Yetkililer, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulamadığını belirterek, hazırlanan yiyeceklerin sokak hayvanlarının sağlığı için büyük önem taşıdığını kaydetti.