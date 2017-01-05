Eskişehir'den Kısa Kısa

Odunpazarı Belediyesinin, geri dönüşüm çalışmalarına genişlettiği hizmet alanıyla devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesinde bulunan 23 mahallede atık toplama çalışmalarında 244 bin 536 ton ambalaj atığı, 521 ton bitkisel atık yağ, 13 bin 368 kilo atık pil ve batarya toplandı.



Belediye yetkilileri, geri dönüşüm sürecinde farkındalığı artırmak için 3 yıllık süreçte 148 bin 470 öğrencinin bilgilendirildiğini belirtti.



AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı



AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı, Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü başkanlığında yapıldı.



İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.



AK Parti İl Başkanı Ünlü, toplantı sonunda ilçe başkanlarına "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" plaketi verdi.



İtfaiyenin 2016 yılı mesaisi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılı içinde bin 962 yangına müdahale ederek, 370 kurtarma gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerinin 2016 yılında 218 ev, 47 iş yeri, 62 baca, 875 anız, ekin ve ot, 21 orman, 303 çöp, 146 araç ve diğer yangın türleri olmak üzere bin 962 yangına müdahale ettiği belirtildi.



İtfaiye ekiplerinin ayrıca 74 trafik kazası ile 51 asansörde kalma ve 245 farklı olaya müdahale ederek, 370 kurtarma gerçekleştirdiği kaydedillen açıklamada, itfaiye personelinin her zaman göreve hazır olduğu ve personele yönelik hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini ifade edildi.