Eskişehir'den Kısa Kısa

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çorba dağıttı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çorba bardaklarına, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmeye yönelik sloganlardan oluşan çıkartmalar yapıştırıldı.



Çıkartmalarda, "Erkek Şiddetine Son", "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa", "Görmezden Gelme Tacize Dur De" ve "Erkeksen Öfkeni Yen" gibi sloganlara yer verildi.



Kadın sağlığı eğitimi sona erdi



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlık ve Planlaması Vakfı (TAP) işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi personeline verilen kadın sağlığı eğitimi tamamlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre,13 hafta süren eğitimde, 32 kadın personel, kadını ve aileyi koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını sağlık alanında güçlendirmek konularında eğitim aldı.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, kadınları güçlendirmek ve bilinçli hale getirebilmek adına bu eğitimlerin önemli olduğunu ve eğitimlerin arttırılarak devam edeceğini belirtti.



Muhasebeci adaylarına seminer



Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) tarafından muhasebeci adaylarına seminer verildi



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, seminere konuşmacı olarak Temel Eğitim Staj Merkez (TESMER) Müdürü Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı ve TESMER Müdür Yardımcısı Ali Rıza Eren katıldı.



Seminer açılış konuşmasını Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy yaptı. Sektörel gelişmeler ve uygulamalar hakkında genç adaylara bilgiler veren Ertoy, e-birlik yazılımında önemli değişiklikler yapıldığını belirtti.



Ertoy, 6736 sayılı yasanın "Varlık Barışı" ile ilgili hükümlerinden yararlanma süresinin ise 30 Haziran'a kadar uzatıldığını hatırlattı.