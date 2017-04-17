Eskişehir'den İl Dışına Çıkacakların Aklına Gelen İlk Hediye 'Met Helvası'

Eskişehir deyince akla gelen ilk tatlardan biri olan met helvası, il dışına çıkacak olan vatandaşların sevdiklerine götürdükleri ilk hediye olarak ön plana çıkıyor.



Eskişehir Otogarı'nda 25 senedir helvacılık yapan Erol Şahiner, Eskişehir'den ayrılmaya hazırlanan vatandaşların, sevdiklerine götürmek istedikleri ilk hediyenin met helvası olduğunu belirtti. Met helvasının Eskişehir'in simgelerinden biri olduğunu ifade eden Şahiner; "Otogar'da Afyon kaymağından Bursa kestanesine kadar birçok ürün satıyoruz. Ancak met helvasının yanında diğer ürünlerimiz sönük kalıyor. Halkımızın met helvasına karşı ilgisi bir başka. İnsanlar Eskişehir'den ayrılırken, Eskişehir'in simgesi olan met helvasını da eşine dostuna götürerek bir anlamda Eskişehir'den geldiklerini ifade ediyor. Bu çok hoş bir şey. Met helvası şuan şehrimizde çok popüler buna ek olarak yavaş yavaş ülke genelinde de ismini duyurmaya başladı" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir'de hediye deyince akla gelen ilk şey"



Met helvasına yönelik bu yoğun talebin otogardaki esnafı da mutlu ettiğini belirten Şahiner, "Helva satımı ile uğraşan bizler hem esnaf olarak hem Eskişehir'de yaşayan birer vatandaş olarak met helvasına yönelik bu ilgiden çok memnunuz. Eskişehir'e gelen insanlar burada kısa bir süre kaldıktan sonra zaten bu tadın farkına varıyorlar. Buradan ayrılırlarken de hediye deyince akıllarına gelen ilk şey met helvası oluyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR