Eskişehir'den Halep'e 2 Tır Dolusu Yardım

Beşir Derneği Eskişehir Temsilciliği öncülüğünde Halep'e 2 TIR dolusu yardım gönderildi.



TIR'ların birisinde un, diğerinde ise kışlık sebze ürünleri yer aldı. Ziya Paşa Camii'si önünden hareket eden TIR'lar ilk olarak Çifteler'e gidecek. Burada toplanan yardımların da TIR'lara yüklenmesinin ardından, Halep'e yolculuk başlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Rıza Gürsoy, zulüm bitene kadar Suriye'ye yardım etmeye devam edeceklerini söyledi. İnsanlık dramına seyirci kalmayacaklarını belirten Gürsoy, "Suriye'de insanlık dramının yaşandığı ilk günden beri yardım kampanyalarına devam ediyoruz. Halep'te yaşanan insanlık dramına seyirci kalmamız mümkün değildir. Oradaki kardeşlerimiz ve hiçbir şeyden habersiz mahzun yavrularımızın çığlıklarını yüreğimizde hissediyoruz. 'Halep için uzat elini' kampanyasına Beşir Derneği olarak paydaş kurumlarımız, Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği ile birlikte, Eskişehir'de yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu toplanan yardım malzemelerini Suriye'ye göndermek üzere toplandık. Yardım çalışmalarımız, zulüm bitinceye kadar devam edecektir" dedi.



Açıklamanın ardından Halep için dualar edildi. Duaların ardından TIR'lar yolculuğuna başladı. - ESKİŞEHİR