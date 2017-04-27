Eskişehir'den Çıkan Turist Sayısı Gelenleri Geçiyor

Ülke turizminin son yıllarındaki yükselen değerlerinden Eskişehir'de, şehir dışına çıkan yerli turist sayının kente gelenlerin sayısından fazla olduğu bildirildi.



Eskişehir'in ağırladığı turist sayısı her geçen gün artarken, ağırlıklı olarak şehir merkezinde bulunan turistik mekanlarda zaman geçiren yerli turistler, kentten son derece memnun ayrılıyorlar. Son zamanlarda turizmde ciddi bir ivme yakalayan Eskişehir'de tüm bu olumlu gelişmelere rağmen şehir dışına çıkan yerli turist sayısı, kente gelenlerin sayının altında kalıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, bu durumun kentte turizmin sadece şehir merkeziyle sınırlı kalması olduğunu dile getirdi.



"Eskişehir, turizmin ve kültür turlarının hızlı olduğu bir bölge"



Eskişehir'in turizmde hızlı bir bölge olduğunun altını çizen Çetin, "Yaşanan krizlere rağmen en az etkilenen şehirlerden bir tanesi Eskişehir diyebiliriz. Çünkü insanlar turizmin biraz daha bilinçli bir şekilde burada ilerlemesini sağlıyorlar. Çünkü artık turizm artık bir lüks değil de ihtiyaç haline geldiği için, buradaki insanlar da bunun farkında ve öyle hareket ediyorlar. Bilinçli bir kesimin bize verdiği bir durum. Son zamanlarda dışarıdan gelen turist sayımızda da artış var. Zaten iç pazarda Eskişehir'de konumu gereği yapılan operasyonlar çok fazla. Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya yakınlığı ile konumu gereği kültür turlarının ve turizmin hızlı olduğu bir bölge. Dışarıdan da oldukça ilgi gördü son zamanlarda. Konya, Ankara ve İstanbul ulaşımının kolaylaşması günübirlik ziyaretçilerin artmasına katkıda bulundu" dedi.



"Gelen turistler sadece kent içerisinde 1 gün geçirmek zorunda kalıyorlar"



Eskişehir'de turizm açısından ilçelere daha fazla yönelmek gerektiğini belirten Fatih Çetin, "Tüm bu durumlarla birlikte Eskişehir'de dışarıya çıkan turist sayısı daha fazla. Eskişehir'e gelenler biraz kısıtlanıyor. Sadece Eskişehir içinde bir gün geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu biraz daha genişletilebilir. İlçelere yatılabilir. Biraz daha tarih turizmi olarak işe bakılabilir. Çünkü çok güzel nimetlerimiz var. İlçelerimiz çok önemli bir rol oynuyor burada. Yazılıkaya, Frig Vadisi gibi değerlerimiz çok önemli. Ülke içerisindeki turizmin kültürüne bakıldığında şehirlerin dışına çıkılamıyor. Aslında biraz çıkılsa özellikle Eskişehir'de farklı bir boyut kazanacaktır. Çünkü Eskişehirlilerin günübirlik de olsa turistlere bakış açısı çok farklı. Çok düzgün bir şehir. Buraya gelen herhangi bir olayla karşılaşmaz. Bir sıkıntı olmaz. Zaten dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Bu yatak sayısı, şehirde bulunan sosyal yaşam alanları, parkların rolü çok fazla. O yüzden buraya gelen insanlar çok mutlu ayrılıyorlar genelde" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR