Eskişehir'deki Uygulamaya 405 Jandarma ve 952 Polis Katıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir genelinde 405 jandarma ve 952 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



Kent merkezi, kent giriş ve çıkışları ve umuma açık yerler başta olmak üzerine yapılan uygulama, saat 20.00'de başladı. Jandarmaya ait narkotik köpeği "Çıtır'ın da katıldığı uygulamada, polis ve jandarma ekipleri el ele Eskişehir'in huzuru için çalıştılar.



İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı uygulama, saat 22.00 itibariyle sona erdi. - ESKİŞEHİR