Eskişehir'deki Trafik Kazası

Eskişehir'in İnönü ilçesinde anne ile babanın yaşamını yitirdiği, 3 çocuğunun yaralandığı trafik kazasında ölenlerin sayısı 3' çıktı.



Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Bingöl, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.



Yaralanan kardeşler Hatice Kübra (18) ve Ayşe Zehra Bingöl'ün (13) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



İnönü ilçesinde dün Mesut Bingöl (49) idaresindeki 26 BE 857 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde Hasan Çiftçi'nin kullandığı 07 P 0085 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada Mesut Bingöl ve eşi Necla Bingöl (47) olay yerinde yaşamlarını yitirmiş, çocukları Hatice Kübra, Ahmet ve Ayşe Zehra Bingöl yaralanmıştı.