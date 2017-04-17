Eskişehir'deki En Yüksek 'Evet' Oranı Günyüzü'nde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan referandum da ilçelerinde elde edilen yüzde 71.9 oy oranını değerlendirdi.



Başkan Bakırlıoğlu, açıklamasında, "İlçemizdeki yüzde 71,9 evet oy oranı, MHP İlçe Teşkilatı olarak referandum unda nasıl bir çalışma içinde olduğumuz açık ve net göstergesidir. Bu demektir ki Eskişehir'in lider ilçesi olarak bir kez daha başarımızı kanıtlamış olduk. Sandıklarda oy kullanan tüm seçmenlere ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - ESKİŞEHİR