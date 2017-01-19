Eskişehir'deki Çürük Binalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Başkanı Yasemin Okur, kentte çürük oldukları tespit edilip boşaltılan binaların belediyeler tarafından biran önce yıkılması gerektiğini bildirdi.



Okur, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de tahliye edilen çürük ve yıkılmayı bekleyen binaların İstanbul Zeytinburnu'ndaki gibi üzücü bir şekilde kendiliğinden yıkılmasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, metruk binaların bir an evvel yıkılması gerektiğini kaydetti.



Zeytinburnu ilçesinde bulunan binanın daha önce tahliye edilmesine rağmen bir türlü yıkımı gerçekleştirilmediğini anımsatan Okur, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Binanın göçmesi sonucunda kaldırımdan geçen insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir. İstanbul'da yaşanan bu elim olayın, metruk bina sayısı 600'ün üzerinde bulunan ilimizde de yaşanmaması için belediyelerimiz çalışma başlatmalılar. Bunların yanı sıra uyuşturucu ile mücadele de bu binaların biran önce yıkılması önem arz etmektedir. Bu konuda belediyelerimizi göreve davet ediyoruz."