Eskişehir'deki Cinayet Davası

Eskişehir'de nişan töreninin ardından bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin davada tutuklu sanığa 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kemal Çelik, tutuksuz sanıklar Fidan Çelik, Cemal ve Ali Naki Üstün ile Tuncay Aktaş, maktul Ali Dal'ın eşi Gülfidan, çocukları Sultan ve Tayfun Dal ile kavgada yaralanan Bilal Polat hazır bulundu.





Tutuklu sanık Çelik, savunmasında, karşı tarafla aralarında husumet bulunmadığını söyledi.



Çelik, olay gecesi evinde saldırıya uğradığını öne sürerek, "Kendimi korumak için pencereden ateş ettim. Kimseye kasten zarar vermedim. Beraatimi istiyorum." dedi.





Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.





Mahkeme heyeti, sanıklardan Kemal Çelik'i, "tahrik altında adam öldürme ve yaralama" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verdi.



71 Evler Mahallesi Orkideler Sokağı'nda 20 Eylül'de nişan töreninin ardından çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Ali Dal (43) ve Bilal Polat (40), hastaneye kaldırılmıştı. Dal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Kemal ve eşi Fidan Çelik tutuklanmıştı. Fidan Çelik, önceki duruşmada tahliye edilmişti.