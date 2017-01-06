Eskişehir'deki Cinayet Davası

Eskişehir'de, 1 Ağustos'ta aracına aldığı genç kızı ormanlık alanda iç çamaşırıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile maktul Kader Kaya'nın (17) annesi Selver ve babası Mehmet Kaya katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Metin Yılmaz'ın eşi Yadigar Yılmaz, eşinin olay günü iş görüşmesi için evden çıktıktan bir süre sonra geri geldiğini belirterek, "Eşim eve geldiğinde üzeri tozluydu. Ne olduğunu sorduğumda bana iş görüşmesine gittiği sırada trafikte kavga ettiğini söyledi. Elinin üzerinde de kanama vardı. Bana başka bir şey söylemedi." dedi.



Olay günü maktul Kader Kaya'nın bindiği otobüsün şoförü Akın Yıldırım ise Kaya'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine bir fabrikayı sorduğunu söyledi.



Söz konusu fabrikanın başka bir otobüs güzergahında olduğunu söylediğini aktaran Yıldırım, "Maktulü sorduğu fabrikaya yakın bir yerde indirdim. Benim indirdiğim yer ile fabrika arasından çevre yolu geçiyordu. Daha sonra yoluma devam ettim." diye konuştu.



Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.



Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos'ta cesedi bulunan Kader Kaya'nın iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmişti. Olayın ardından 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Metin Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.