Eskişehir'de Yüksekten Düşen Kadın Öldü

Eskişehir'de yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de Yüksekten Düşen Kadın Öldü

Eskişehir'de yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Zeliha Ertoğrul (75), henüz bilinmeyen bir nedenle havalandırma boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Ertoğrul, 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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