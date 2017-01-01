Eskişehir'de Yoldan Çıkan Otobüs Ağacı Sökerek Durabildi

Eskişehir'de yoldan çıkan otobüsün ağaca çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan otobüs durağından hareket eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Özel Halk Otobüsü, şoförün henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucunda ağaç yerinden sökülürken, otobüs durdu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, yeni yıl gecesi sonrasında sabah saatlerinde durağın yoğun olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. - ESKİŞEHİR